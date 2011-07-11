У машині розстріляли уславленого аргентинського співака

Один з найвідоміших у Латинській Америці виконавців народних пісень, аргентинський поет і співак Факундо Кабраль був застрелений у столиці Гватемали, повідомляє Бі-бі-сі. 74-річний Кабраль був убитий дорогою до міжнародного аеропорту. Невідомі відкрили вогонь по його машині з автоматичної зброї.

Поліція з`ясовує, чи був напад спробою пограбування, чи це була спланована атака на співака, який прилетів до Гватемали на запрошення місцевого бізнесмена і виступив у столиці з концертом.

Вбивство Кабраля викликало обурення по всій Латинській Америці. До місця його загибелі люди несуть живі квіти.

Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер, дізнавшись про трагедію, сказала, що приголомшена вбивством.

"Венесуела сумує разом з Аргентиною", - заявив венесуельський лідер Уго Чавес.

Глава Гватемали Альваро Колом наказав провести ретельне розслідування вбивства і покарати винних. За його словами, він доручив цю справу кращим слідчим країни.