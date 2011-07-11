Уп’яте відбудеться фестиваль "Бандерштат"

На Волині стартувала підготовка до п’ятого за рахунком фестивалю українського духу «Бандерштат-2011», який цьогоріч пройде в Луцьку.

Запланований захід на 13 та 14 серпня. Як і у всі попередні роки незмінним організатором «Бандерштату» є всеукраїнська молодіжна організація «Національний Альянс».

Як розповіли організатори фестивалю на прес-конференції, цього року відбору гуртів не буде. Організатори самостійно визначили учасників концертної програми. Зокрема, серед учасників - TerraCod (Білорусь), Гапочка (Київ), Веремій (Київ), Мерва (Рівне), Андерсон (Київ), Брем Стокер (Рівне), Мартові (Вінниця), Фіолет (Луцьк), Sweetlo (Київ), R I Z U P S (Львів), Ворст (Рівне), ХУч (Львів), Камо Грядеши (Київ), CUBE (Луцьк), 4Hours (Луцьк), The Crаbs (Рівне), Широкий Лан (Калуш), Спалені Вітрила (Рівне), Етсетера (Суми), 30 паралель (Моршин).

Хед-лайнерами дійства стануть команди «Хорта», «Димна Суміш» та «Тартак». Окрім основної музичної сцени на фестивалі буде присутня ще й акустична, відбір на яку ще триває.

Традиційно широкою буде і патріотично-виховна складова фестивалю, в рамках якої заплановані зустрічі з ветеранами УПА, розгорнення різних тематичних виставок та експозицій, лекції на тематику історії УПА та національних героїв України тощо. Також в програмі фестивалю будуть традиційні для «Бандерштату» конкурс на кращого стрільця, майстер-класи з традиційних українських бойових мистецтв, патріотичні квести, нічна ватра, татуювання та боді-арт патріотичного змісту та багато іншого.

Літературна частина фестивалю буде представлена молодими поетами з різних куточків України.

Зараз ведуться переговори з Товариством пошуку жертв війни ``Пам`ять``, яке на двох останніх фестивалях проводило історичні реконструкції боїв вояків УПА з військами НКВС, з приводу проведення імітації бою в новому форматі.

Для проведення гутірок на різноманітні тематики ведуться перемовини з політиками та громадськими діячами: Олесем ДОНІЄМ, Тарасом СТЕЦЬКІВИМ, Олегом РИБАЧУКОМ, Юрієм ШУХЕВИЧЕМ, Степаном БАНДЕРОЮ, письменниками та публіцистами: Василем ШКЛЯРЕМ, Марією МАТІОС, Вахтангом КІПІАНІ та багатьма іншими.

«Не зважаючи на всі можливі труднощі фінансового та політичного характеру, наш фестиваль, який для багатьох представників молодого покоління українців став асоціюватися з волинським регіоном, відбудеться в будь-якому випадку. Наразі в середовищі оргкомітету триває обговорення формату цьогорічного «Бандерштату», який має продовжити традицію унікального ідейного заходу в Україні», - зазначив представник ВМГО «Національний Альянс» Ігор ГУЗЬ .