Митрополит Володимир - Герой України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 745/2011 за видатні особисті заслуги в утвердженні духовності, гуманізму та милосердя в суспільстві, багатолітнє сумлінне служіння Українському народові, з нагоди 45-річчя хіротонії та 20-ї річниці незалежності України присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави Предстоятелю Української православної церкви, митрополиту Київському і всієї України Володимиру (Віктору САБОДАНУ).

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ присвоїв Предстоятелю Української Православної Церкви Митрополиту ВОЛОДИМИРУ звання Героя України.

Про це було повідомлено під час собору Української Православної Церкви 8 липня.