Ялтинський зоопарк привіз із-за кордону змію з двома головами

Ялтинський зоопарк «Казка» привіз із-за кордону змію з двома головами.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН директор зоопарку Олег ЗУБКОВ, двоголова змія - рептилія, що народжується одна на мільйон особин, - поселилася в ялтинському зоопарку на час туристичного сезону. Звіринець узяв плазуна в оренду в Німеччині.

«Цікава, унікальна тварина: дві голови, двоє мізків, один живіт. Одна голова домінуюча, друга - більш пасивна. Їдять одночасно. Під час годування між головами ставлять пластикову лопатку, щоб одна другу не з`їла», - повідомив О.ЗУБКОВ.

Королівській змії-альбіносу, яка переїхала в Крим до середини вересня, три роки.

Страхова вартість змії становить 50 тис. євро.

Ялтинський зоопарк «Казка» створено в 1995 році. Це перший приватний зоопарк в СНД. Зараз там живе більше тисячі тварин і птахів, багато з яких - рідкісних видів.