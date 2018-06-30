Ukrainian Wedding Awards, або як у Києві весільних «оскарів» роздавали

У столиці, у готельному комплексі «Київ» відбулася перша церемонія вручення Всеукраїнської премії у сфері весільного сервісу Ukrainian Wedding Awards за підсумками 2010 - 2011 року.



Гостей свята зустрічали дівчини у весільних сукнях.

Організатором та засновником національного рейтингу Ukrainian Wedding Awards став всеукраїнський весільний фестиваль Angel Fest.

Вручення весільних "оскарів" відбувалося в розкішній атмосфері Тріумфального залу готельного комплексу "Київ".

Цього вечора ведучими урочистої церемонії нагородження були чарівна Марися Горобець та Сергій Колос.

Ведучі церемонії нагорождення - відома телеведуча Марися Горобець та шоумен Сергій Колос.

"Зазвичай від весілля очікують, щоб все було на найвищому рівні, представники весільної індустрії, що зібрались сьогодні в залі теж роблять все на найвищому рівні", - помітила ведуча Марися Горобець.

Всі були у захваті від художньої крижаної скульптури. Це диво не розтануло до кінця свята.

"Нагороди отримали кращі представники весільної індустрії Україні, що створюють розкішний, дивний і неповторний світ весільної моди", - у свою чергу зазначили організатори.

Солістка групи LaFesta Ольга Россі. Єлітарна музика викликала романтичний настрій.

У перервах між врученням весільних «оскарів» публіку розважали виступи українських співачок Маши Собко, Тереиа Франк, Жаклін та групи LaFesta.

Співачка Тереза Франк.

Учасниками заходу стали представники відомих весільних брендів, власники весільних салонів і будинків моди, фотографи, головні редактори весільних журналів, виробники ювелірних прикрас для весілля, флористи, кондитери, ведучі, декоратори.



Олімпійський чемпіон з плавання Денис Силантьєв з дружиною.



Найвищу нагороду у галузі весільного сервісу - Ukrainian Wedding Awards вручав переможцям олімпійський чемпіон із плавання Денис Силантьєв.

«Весільний Ангел» - невелика скульптура, що символізує українську весільну традицію.

Головна нагорода всеукраїнського рейтингу якості та інновацій весільного сервісу - «Весільний Ангел» - невелика скульптура в образі дівчини-ангела, що символізує українську весільну традицію.

Відомий український художник та скульптор Стас КАДОЧНИКОВ.

Робота виконана в бронзі з написом Ukrainian Weddings Awards. Автори твору - відомі українські художники Стас КАДОЧНИКОВ і Тетяна ЗАЙЦЕВА.

Особливість рейтингу у тому, що найкращі компанії за критеріями «якість» і «ціна» обирав сам споживач. Споживачі оцінили 300 компаній, що працюють на ринку весільних послуг. Протягом року на сайті фестивалю Angel Fest проходило відкрите голосування. Лауреатів рейтингу обирали близько 100 тис. відвідувачів сайту за 11-ма критеріями.

Рейтинг якості та інновацій весільного сервісу відбувся за 27 номінаціями.

Лауреати першої Всеукраїнської премії у сфері весільного сервісу Ukrainian Wedding Awards за підсумками 2010 - 2011 року.

У номінації ”Краща колекція весільних обручок” серед виробників ювелірних прикрас переміг Київський ювелірний завод.

У номінації ”Кращий весільний дизайнер” - львівський дизайнер Оксана МУХА.

У номінації ”Кращий танцювальний зал для весілля” - готельний комплекс ”Київ”.

У номінації ”Краща весільна торгова марка” - ТМ Maxima.

У номінації ”Найкраще весільне агентство” переможцем стала креативна весільна агенція ”Весільний переполох”.

У номінації ”Кращий весільний декор” -флористична компанія LoraShen.

У номінації ”Найкращий чоловічий весільний стиль” переміг дизайнер Олександр ГАПЧУК.

У номінації «Кращий святковий і весільний журнал» переміг журнал «Флердоранж».

У номінації ”Кращий весільний журнал” - український журнал про весілля Wedding.

Кращим заміським ресторанно-готельним комплексом для весілля визнано заміський комплекс Grand Admiral Club.

Кращим бенкетним комплексом для весілля - банкетний дім «Ренесанс» (м. Одеса).

У номінації ”Кращий телеконтент для формування гармонійних стосунків у сім`ї” переміг жіночий телеканал ”МАКСІ ТВ”.

Кращою весільною ведучою визнана Юлія ГАВРИЛОВА.

У номінації ”Кращий кондитерський весільний сервіс” перемогла торгова марка ”Люко”.

У номінації ”Кращий весільний салон” - Модний дім ”Юнона”.

У номінації ”Краща весільна фотосесія” перемогла фото-відео студія ”Карабан”.

У номінації ”Найкраще весільне відео” - Dedkoff Production Studio.

У номінації ”Кращі феєрверки і спецефекти” - Харківська компанія Gelios Fairworks.

У номінації ”Найкраще весільне фото” - студія ”Творча фотографія Іллі Кошковского” (м. Миколаїв).

У номінації ”Ексклюзивні види весільного декору” перемогла компанія з виробництва художніх крижаних скульптур Ice Shock.

У номінації ”Краще технічне забезпечення весільних заходів” - компанія RentMedia.

Анна Хрустальова

Фото Юлиї Безщастної