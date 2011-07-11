Юрій Антонов на біс тричі співав Януковичу «Мечта сбывается»

Концерт до дня народження Віктора Януковича вели відразу троє: російська ведуча Ксенія Собчак, шоумен Валдіс Пельш і наш «квартальщик» Володимир Зеленський. Про це пише "Сегодня".

Іменинника поздоровляли Олександр Сэров, Таїсія Повалій, Потап і Настя Каменських... Більше всього овацій дісталося Юрієві Антонову, який на біс тричі виконав свій хіт «Мечта сбывается».

Розселили артистів в готелі «Ялта-Інтурист». До речі, Повалій і Потап з Настею прилетіли з Вітебська, де у п`ятницю співали на відкритті «Слов`янського базару». Цікаво, що із запрошених найбільші гонорари зазвичай — у «світської левиці» Ксенії Собчак (доходять до $100 000). Середній гонорар Повалій — близько $50 тис., Сєрова — $60 тис., а Антонова — $30 тис. Але часто на подібних віп-вечірках зірки можуть виступати «за спасибі». Потім може стати в нагоді в кар`єрі. На запитання про подарунок Зеленський відповів: «Ми подарували йому гарний настрій, а це немало!».