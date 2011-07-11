11 липня в історії

11 липня 1804 року відбулася найвідоміша дуель в історії США.

В дуелі зійшлися давні політичні супротивники — віце-президент країни Аарон Берр і колишній секретар Джорджа Вашингтона, перший міністр фінансів США Александр Гамільтон. Гамільтон був смертельно поранений і помер наступного дня.

1897 року зафіксована перша спроба дослідження Арктики за допомогою аеростата.

Соломон Андре із двома товаришами піднявся в небо з данського острова Шпіцберген. Їх аеростат обсягом 4531 куб. м був оснащений вітрилом, яке кріпилося до складної систему тросів. Про подальшу долю дослідників не було відомо до 6 серпня 1930 року, коли їхні тіла знайшли на Білому острові (Земля Франца-Йосифа).

1944-го було засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.

Метою організаторів було створення ширшої суспільно-політичної бази для боротьби збройного підпілля проти німців і більшовиків та притягнення до неї кадрів з-поза ОУН, хоч остання залишалася організаційною й ідеологічною базою УГВР.

У 1960 році на Сталінському (нині Донецькому) металургійному заводі здано в експлуатацію найбільша світі установку безперервного розливу сталі.

В 1970-му відкрили перший тунель під Піренеями, що поєднав Францію (Арагно) й Іспанію (Б`єлса).

2001 рік — провідна компанія з виробництва миттєвої фотографії — американський концерн "Полароїд" оголосив про своє банкрутство. Борг на суму мільярдів утворився через неможливість конкурування з цифровим фото.

11 липня народилися:

1934 року — Джорджіо Армані, італійський модельєр.

Сьогодні імперія Армані включає в себе десятки фабрик з виробництва одягу, сотні бутиків в різних країнах світу, заводи з виготовлення парфумів, аксесуарів для дому, а також меблеві фабрики.

Особисті накопичення модельєра, за станом на березень 2009 року, оцінюється в 2,8 млрд доларів.( при тому що понад 2 млрд доларів Армані втратив в 2008 році з-за різкого зниження рівня продажів продукції його корпорації в зв`язку зі світовою фінансовою кризою).

У 1935-му народився Костянтин Єршов, український та російський актор, режисер.

Був актором Театру російської драми ім. Лесі Українки. Як актор: "За двома зайцями" (Пляшка), "Веселі Жабокричі" (Герасим), "Вечір на Івана Купала"(піп). Як режисер: "Вій", "Людина, якій щастило"; сценарист: "Звинувачується весілля" та інші.

У 1958 році народився Уго Санчес, мексиканський футболіст, нападник.

Кращий гравець Центральної та Північної Америки XX століття.

Входить у ФІФА 100. Є володарем "Золотої бутси" 1990 року. Займає друге місце за загальною результативності в матчах чемпіонату Іспанії. В даний час - тренер.

Відомий насамперед за виступами в УНАМ і мадридському "Реалі" (1985-1992 роки). . Грав також в "Атлетико" і "Райо Вальєкано" в Іспанії, у клубах Мексики та США. Надалі – тренер.

ТСН