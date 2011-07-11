Сергій Жадан лаштує «Акумулятор»

26-28 серпня в Харкові пройде фестиваль екологічної урбаністики «Акумулятор».

Про це УНІАН повідомив один з організаторів фестивалю український поет, письменник Сергій ЖАДАН.

За його словами, фестиваль присвячений проблемам міського розвитку та культурного співіснування, а також тим трансформаціям, що відбуваються в сучасних мегаполісах. Ідея фестивалю є певним продовженням німецько-українського проекту «Вулиця ігор – ігри на вулиці», який у жовтні минулого року реалізував Гете-Інститут.

Організатори «Акумулятора» вважають, що цілком логічним є проведення подібної акції саме в Харкові – місті, яке поєднує в собі як потужні індустріальні зони, так і численні архітектурні пам’ятки, як велику кількість зелених насаджень, так і екологічно проблемні райони. Учасники та гості фестивалю планують обговорити важливі проблеми життєдіяльності та повноцінного культурного існування східноукраїнського мегаполісу за допомогою мистецтва – музики, літератури, фотографії, живопису.

Основним майданчиком фестивалю обрано приміщення старого харківського цирку – будівлю початку минулого століття, котра вже тривалий час стоїть без ремонту, цим самим доволі точно характеризуючи стан старого Харкова – напівзруйнованого, позбавленого підтримки та повноцінного функціонування.

Участь у фестивалі візьмуть письменники, художники та музиканти з України, Білорусі, Росії, Польщі та Німеччини. Детальна програма з’явиться наприкінці липня, але вже сьогодні відомо, що участь у акції візьмуть музичні гурти «Оркестр Че», «Собаки в космосі», «Папа Карло», «Ойра», «Світер», «Creamwave» а також письменники С.ЖАДАН, Юрій ІЗДРИК, Світлана ПОВАЛЯЄВА, Павло КОРОБЧУК, Дмитро ЛАЗУТКІН, Олександр ІРВАНЕЦЬ, Анастасія АФАНАСЬЄВА, Олександр КАБАНОВ, Сашко УШКАЛОВ, Андрей ХАДАНОВІЧ, Ігор СІД.

Організатори сподіваються, що фестиваль стане щорічним і перетвориться на важливий дискусійний та творчий майданчик, котрий стане місцем реалізації нових соціально-мистецьких ініціатив та експериментів.