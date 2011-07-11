Валерію Меладзе загрожує до семи років в'язниці

Постраждала від рук співака Валерія Меладзе журналістка Євгенія Гусєва подала заяву про порушення кримінальної справи за трьома статтями: побої, грабіж і перешкоджання законній діяльності журналіста.

"Дані статті передбачають покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот тисяч рублів, обов`язкових робіт на термін від шести місяців до одного року, або позбавлення волі на строк від двох до семи років зі штрафом у розмірі до десяти тисяч рублів," - розповів адвокат Жені Гусєвої.

Між тим, постраждала журналістка скаржиться на те, що їй постійно погрожують: по телефону, у соціальних мережах, поштою.

"Я поки не в змозі працювати. Перебуваю вдома... Намагаюся одна з дому, чесно кажучи, не виходити. Тільки за потреби - ось їздила написати заяву в міліцію. Мені просто страшно! В "Однокласниках" і "Вконтакті" на мою сторінку мені пишуть дивні люди, погрожують ... Дуже багато хамства. Довелося закрити всі мої сторінки", - повідомила Євгенія.

Дівчина зізналася, що самопочуття у неї не дуже хороше.

"У мене сильно болить шия. Болить спина. Сьогодні встала перед дзеркалом підняла руки і побачила, що там нові синці проявилися. Я їх раніше не бачила. Самопочуття погане. Вечорами у мене дуже болить серце, яке до цього в житті не боліло... Болить голова. Лежу на дивані і думаю: "Боже, за що мені це?". Я була абсолютно здоровою людиною", - додала дівчина.

Співак з приводу інциденту не переживає.

"Я написав пояснювальну, зараз будуть розглядати справу. Я ж її не бив, - заявив Меладзе. - І на відео видно, що я поводжусь пристойно".

ТСН