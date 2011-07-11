У подружжя Бекхемів народилась донька

Офіційний представник сім`ї відомого англійського футболіста Девіда Бекхема і його дружини Вікторії повідомив, що в неділю у пари народилася дівчинка.

"Девід і Вікторія Бекхем раді оголосити, що у них народилася дочка. Щаслива і здорова, вона з`явилася на світ в 07.55 ( 16.55 за київським часом - ред.) в госпіталі Cedars Sinai в Лос-Анджелесі", - заявив представник Бекхемів, уточнивши, що Вікторії було зроблено кесарів розтин.

Ім`я дитини поки не повідомляється. За словами близького друга подружжя, вони поки його не обрали.

Як відомо, кілька днів тому Бекхем помістив на своїй сторінці в Facebook фотографію вагітної Вікторії. Раніше цього тижня вдалих пологів Бекхемам побажали принц Вільям і його дружина Кетрін Міддлтон.

Пара, яка зіграла весілля в 1999 році, вже виховує трьох дітей: 11-річного Брукліна, восьмирічного Ромео та п`ятирічного Круза.

Бекхем, якому в травні виповниться 36 років, виступав за "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал", а в 2007 році перейшов в клуб американської ліги MLS (Major League Soccer) "Лос-Анджелес Гелаксі". Його 36-річна дружина отримала популярність в 1990-х роках як учасниця групи Spice Girls, останнім часом займається модельним бізнесом.

ТСН