Ющенко до Дня Конституції поклав квіти до пам’ятників Шевченку й Грушевському

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди одинадцятої річниці Конституції України поклав сьогодні квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в урочистій церемонії також взяли участь глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та інші урядовці, голова Київської ОДА Віра УЛЯНЧЕНКО, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО, голова НРУ Борис ТАРАСЮК, голова УНП Юрій КОСТЕНКО, народні депутати та представники місцевої влади.