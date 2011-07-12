Ступка планує організувати театральний фестиваль

Художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка народний артист України Богдан СТУПКА сподівається організувати в Україні міжнародний театральний фестиваль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СТУПКА заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

«Ми хочемо зробити міжнародний театральний фестиваль, починаючи з весни, якщо нам все вдасться, і якщо спонсори допоможуть. І Україна буде бачити кращі спектаклі Європи і Азії», - сказав Б.СТУПКА і додав: «І ці вистави будуть не тільки в Києві, при бажанні, при можливості можна буде їх повезти по великих містах України, де є хороші театри».

За словами Б.СТУПКИ, «Україна має прекрасний кінофестиваль «Молодість», якому вже десь 35-37 років, а театрального фестивалю у нас немає. А наш народ, я думаю, заслуговує на те, щоб побачити кращі зразки європейських спектаклів». Тоді, як зазначив він, «можна буде порівнювати, хто ми такі, а хто вони такі». Художній керівник театру ім. Івана Франка висловив сподівання: «Так що, я думаю, ми спільними зусиллями переможемо».

Стосовно гастролей театру ім. Івана Франка, що відбулися у Севастополі, Б.СТУПКА констатував, що вони пройшли «на ура». «Ми кожні два роки, починаючи з 2000-го року, приїздимо в Севастополь. Склалася дуже добра традиція і дружбам с севастопольським глядачем. Сьогодні ми закінчуємо гастролі, і кажемо, що приїдемо за два роки, а нам з залу кричать: «почему так долго ждать, приезжайте через год», розповів народний артист України.

Як додав Б.СТУПКА, «Гастролі пройшли прекрасно, «на ура», і через два роки ми знову з’явимося у Севастополі. Цю традицію ми будемо берегти, можливо, доки жити будемо, і навіть більше». Відповідаючи на запитання журналістів, чи відрізняється севастопольський глядач від київського, Б.СТУПКА зазначив: «Ніби ми в Києві граємо. Приємно, коли у Севастополі весь зал встає і кричить «браво!».

Стосовно свого ставлення до ідеї впровадження в деяких регіонах України двох державних мов Б.СТУПКА зазначив: «Ми не займаємося політикою, і коли ми приїздимо, то не виникає жодних проблем - українською це, чи російською» (мова усіх привезених у Севастополь вистав - українська, так само, як і під час усіх попередніх гастролей - УНІАН). Водночас, ну думку народного артиста, «якщо зробити двомовною державну мову, то українська мова зникне. Просто її не буде. Тому я вважаю, що має бути одна мова, як у кожній державі. Повинна бути одна державна мова - українська».

Гастролі театру в Севастополі тривали з 2 по 11 липня.