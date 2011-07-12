В УГКЦ переживають, щоб 1000-річчя Софії не стало святом однієї конфесії

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) звернувся до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням включити до заходів з відзначення 1000-річчя Софійського собору Божественну літургію духовенство і вірних УГКЦ.

Про це йдеться в листі Блаженнішого Святослава до прем’єр-міністра М.АЗАРОВА і першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України, голови організаційного комітету з підготовки та відзначення 1000-річчя заснування Софійського собору Миколи СОРОКИ.

У листі зазначається, що Єпископат УГКЦ стурбований, щоб святкування 1000-річчя цього собору не було «однобічним, на користь однієї конфесії (Московського патріархату – УНІАН)».

«Адже всі традиційні конфесії, які проростають з цього єдиного кореня нашої Київської християнської традиції, мають рівне право та обов’язок брати участь у запланованих урочистостях», – підкреслюється у листі.

У зверненні до М.АЗАРОВА також наголошується, що для всіх вірних УГКЦ, однієї з чотирьох традиційних українських Церков – спадкоємиць Володимирового хрещення – це особливе святкування, адже Софійський собор є уособленням спільного християнського коріння українського народу.