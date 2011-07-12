На Прикарпатті стартувало «АртПоле»

Сьогодні поблизу прикарпатського села Уніж Городенківського району Івано-Франківської області розпочався міжнародний мистецький фестиваль «АртПоле».

Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

За їхніми словами, цьогорічний фестиваль, на відміну від попередніх, відбудеться в дещо експериментальному форматі.

Найперша новація – сцена. Її виконано у формі гнізда, спроектованого білоруським архітектором, музикантом гурту Рort Mone, який цього року виступить у спільному міжнародному арт-проекті з українською групою «ДахаБраха».

Загалом участь у фестивалі візьмуть гурти з восьми країн світу: Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини, Великої Британії, Франції, Австралії та Росії.

Крім творчого українсько-білоруського тандему «ДахаБраха»-PortMone, на глядачів фестивалю очікує ще чимало цікавих сюрпризів. Зокрема, британський гурт Trio VD та австралійський Wild Marmelade виступатимуть разом з українськими віджеями, а відомий івано-франківський гурт «Перкалаба» зіграє разом зі своїми польськими колегами з гурту «Паприкалаба», які виконує перкалабські композиції на зроблених з овочів інструментах.

Ведучим на фестивалі буде відомий письменник та поет Сергій ЖАДАН.

Організатори запевняють, що «родзинкою» програми майстер-класів, яка включає ковальство, гончарство, виготовлення витинанок тощо, стане майстер-клас зі співу від музичної майстерні «Як Умієм Оркестра», відомою також як «Хор глухонімих», яким керує відомий на Прикарпатті митець Ярема СТЕЦИК.

Традиційно сильною на «АртПолі» буде екологічна складова. За словами координатора проекту Мирослави ГАНЮШКІНОЇ, на фестивалі працюють волонтери, які не тільки збирають сміття, а й розповідають іншим, як треба його збирати. «Ми також обмежимо використання пластику і закупимо багаторазовий посуд, як в їдальнях», - додав він.

Крім того, з метою привернення уваги учасників фестивалю до екологічних проблем учасники гурту «КораЛЛі» планують сплав по Дністру на плотах, зроблених з пластикових пляшок.

Триватиме фестиваль до 16 липня.