Книгарню «Сяйво» поки що не повернули громадськості

12 липня вранці київську книгарню «Сяйво», перекуплену два роки тому приватною компанією «Абріль-Студіо», мали відкрити. Проте цього не сталося. Усередину книгарні не змогли потрапити ні державний виконавець, який прийшов, щоб арештувати майно та оцінити завдані збитки, ні громадські активісти, які зібралися на акцію протесту…

У 2009 році Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради у місті Києві продало книгарню, розташовану за адресою Велика Васильківська, 6, на аукціоні за 2697512 гривень у приватні руки. Кілька років точилася боротьба громадських активістів із загарбниками – і в травні цього року Господарський суд нарешті повернув крамницю у власність міста.

За словами прес-секретаря «Сяйва» Юлії Валової, станом на лютий 2009 року, збитки книгарні склали 9 млн. гривень. Яка вартість збитків на сьогодні – не знає ніхто, це й мав встановити судовий розпорядник, напередодні призначений адміністрацією книгарні та судом.

– За нашою перевіреною інформацією, у приміщенні немає нічого, усе вивезене. Вартість самих лише книжок з «Сяйва», розпроданих на «Петрівці» складає 5 млн. Це абсолютно достовірні дані, це питання відслідковують працівники книгарні, яких рейдери просто викинули на вулицю, – повідомив голова Молодіжного Руху Києва Арсеній Пушкаренко.

– Ми мали зайти, адже є вимога державного виконавця про безперешкодний доступ до приміщення сьогодні, о 10 годині. Усередині зачинилися охоронці – представники рейдерів, які тут постійно чергують, час від часу вони відгукуються… Книгарня заблокована трьома бар’єрами: це сітка на вікнах і дверях, і два суцільні листи заліза. Ця будівля – історична пам’ятка, книгарня розміщується тут вже 65 років. Невідомо, що з нею буде, коли витягнуть штифти з її фасаду, – розповіла прес-секретар.

Коли потрапити до книгарні не вдалося, близько 50 мітингувальників від організації «Молодіжний Рух Києва», «Київський культурний трибунал» і просто жителі міста влаштували біля книгарні акцію «Зруйнуємо корупційну стіну, яка відгороджує спільноту від книгарні «Сяйво» – розбили бейсбольними битами символічну стіну з картонних коробок. Після того з’явилися міліція. Чому активісти не можуть зайти досередини, пояснювати відмовилися, а з усіма питаннями порадили звертатися до прес-центру.

Ще збиралися підписи під листом-зверненням до генерального прокурора з проханням посприяти безперешкодному входженню громадськості до книгарні. За словами учасників акції, назбирали близько 100-150 підписів. Сьогодні ж, сказала Юлія Валова, лист потрапить до прокурора. Залежно від його рішення, протестанти будуть узгоджувати свої подальші дії.

– Окрім «Сяйва», у Києві незаконно приватизували ще близько 10 тис. подібних об’єктів, – розповідає головний координатор громадської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський. – Приміщення культурного призначення передавалися на аукціон або незаконну приватизацію через рішення Райради або Київської міської ради.

– Аби повернути книгарню, ми вже зверталися до президента, всіх можливих установчих органів, двічі зверталися до депутатів, навіть отримували від них привітальні звернення, що вони на нашому боці, ми зібрали 600 підписів на книжковому ярмарку «Медвін». Попов (голова КМДА) ще в червні сказав, що книгарня визволена, генеральний прокурор навіть зібрав прес-конференцію, де заявив, що порушена кримінальна справа, – розповіла пані Валова.

Що буде далі з «Сяйвом» – поки що невідомо. Активісти обіцяють не здаватися на півдорозі. Тим часом, очікуємо на рішення прокурора…

Руслана Ільченко

Фото УНІАН