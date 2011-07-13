В Україні квитки на потяг можна буде придбати за 90 днів до поїздки

В Україні проїзні документи на пасажирські потяги дальнього сполучення можна буде придбати за 90 діб до дати поїздки. Відповідні зміни відносно обслуговування пасажирів залізничного транспорту ініціювало Міністерство інфраструктури.

Зараз реалізація квитків починається за 45 діб до дня відправки потягу, нагадує ЛІГА.net.

Також серед запланованих нововведень - можливість для пасажира роздрукувати проїзний документ на бланках суворого обліку, скориставшись автоматами самообслуговування (кіосками).

Крім того, в оновленій редакції Правил перевезення пасажирів і багажу передбачається змінити положення відносно повернення вартості квитка у разі його невикористання. Якщо пасажир відмовився від поїздки в період від 24 до 12 годин до відправки потягу, то йому буде повернена повна вартість квитка і 50% вартості за плацкарту.

Якщо менше, ніж за 12 годин - тільки вартість квитка, кошти за плацкарту не повертатимуться. Виплата платежів за невикористані проїзні документи, пред`явлені вже після відправки потягу, проводитись не буде. Якщо ж пасажир вирішить припинити поїздку вже безпосередньо на шляху слідування, йому буде виплачена вартість квитка за непройдену відстань (за плацкарту кошти повернені не будуть).

Також не здійснюватиметься виплата платежів за невикористані проїзні документи з позначкою про припинення пасажиром поїздки на шляху слідування, які будуть пред`явлені більше, ніж через три години після відправлення потягу.