Шварценеггер повертається в кіно
Зіграє у вестерні Остання битва
Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер повертається в кінематограф, актор зіграє у вестерні Остання битва.
"Це старомодний вестерн спеціально придуманий для 63-річного зломленого хлопця, що стоїть перед моральним вибором. Нам завжди потрібна була культова фігура для нього", - розповіла в понеділок неназвана посадова особа в індустрії веб-сайту Deadline Hollywood.
Ресурс Deadline Hollywood першим повідомив новину про участь у кіно Шварценеггера, після чого дане повідомлення підтвердив журнал Entertainment Weekly.
Представники актора, а також прес-секретар кіностудії Lionsgate відмовилися від коментарів.
Співрозмовник агентства Reuters на умовах анонімності підтвердив цю інформацію, сказавши, що у запланованому фільмі Шварценеггер зіграє головну роль.
Остання битва, режисером якого виступить Кім Чжи Ун із Південної Кореї, як очікується, може вийти у 2012 році.
У травні після зізнання у позашлюбному зв`язку Шварценеггер вирішив призупинити проекти, пов`язані з його поверненням у кіно, щоб залагодити питання особистого характеру.
Серед відкладених робіт були ролі в картині Чоловічі сльози Бреда Фурмана та черговому продовженні Термінатора, а також участь у шоу Гавернатор.
Минулого тижня дружина екс-губернатора Каліфорнії Марія Шрайвер подала на розлучення, пославшись на непримиренні протиріччя.