Шварценеггер повертається в кіно

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер повертається в кінематограф, актор зіграє у вестерні Остання битва.

"Це старомодний вестерн спеціально придуманий для 63-річного зломленого хлопця, що стоїть перед моральним вибором. Нам завжди потрібна була культова фігура для нього", - розповіла в понеділок неназвана посадова особа в індустрії веб-сайту Deadline Hollywood.

Ресурс Deadline Hollywood першим повідомив новину про участь у кіно Шварценеггера, після чого дане повідомлення підтвердив журнал Entertainment Weekly.

Представники актора, а також прес-секретар кіностудії Lionsgate відмовилися від коментарів.

Співрозмовник агентства Reuters на умовах анонімності підтвердив цю інформацію, сказавши, що у запланованому фільмі Шварценеггер зіграє головну роль.

Остання битва, режисером якого виступить Кім Чжи Ун із Південної Кореї, як очікується, може вийти у 2012 році.

У травні після зізнання у позашлюбному зв`язку Шварценеггер вирішив призупинити проекти, пов`язані з його поверненням у кіно, щоб залагодити питання особистого характеру.

Серед відкладених робіт були ролі в картині Чоловічі сльози Бреда Фурмана та черговому продовженні Термінатора, а також участь у шоу Гавернатор.

Минулого тижня дружина екс-губернатора Каліфорнії Марія Шрайвер подала на розлучення, пославшись на непримиренні протиріччя.

Корреспондент

