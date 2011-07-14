Французи святкують День взяття Бастилії

Масштабний парад пройде сьогодні в Парижі з нагоди головного національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», в параді братимуть участь близько 7 тисяч військових і понад 300 одиниць бойової техніки. У небі над французькою столицею пролетять літаки і вертольоти військових і рятувальних підрозділів.

Увечері буде святковий феєрверк, а на Марсовому полі, перед Ейфелевою баштою, відбудеться великий безплатний концерт, котрий, як очікується, збере не менше 700 тисяч глядачів.