14 липня в історії

1021 року митрополит Київський Іван І урочисто відкрив мощі святих руських князів Бориса та Гліба, встановив день вшанування їхньої пам’яті.

У 1867 році шведський винахідник Альфред Нобель уперше продемонстрував динаміт — у кар`єрі Редхілл, графство Сюррей, Велика Британія.

1894 рік — у Львові відбувся перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території України.

На стадіоні в Стрийському парку за присутності 3 тисяч глядачів місцева команда „Сокіл” перемогла "одноклубників” із Кракова. Грали до першого голу — м`яч на 7-й хвилині забив львів`янин, другокурсник учительської гімназії Володимир Хомицький.

1896-го у Нижньому Новгороді на Всеросійській промислово-художній виставці представлено перший російський автомобіль.

За кермом були його творці — відставний лейтенант військово-морського флоту Євген Яковлєв та власник каретних майстерень Петро Фрезе. Швидкість авто сягала 20 верст за годину.

1897-й — неділя в Росії оголошена офіційним вихідним днем

1969 року між Сальвадором і Гондурасом спалахнула "футбольна війна".

Приводом став результат відбіркового матчу першості світу між збірними цих країн. У підсумку на чемпіонат до Мексики поїхала збірна Сальвадору, а жертвами бойових дій з цього приводу стали кілька сотень людей.

14 липня народилися:

1910 року — Вільям Ханна, американський мультиплікатор, який разом із Джозефом Барберою створив Тома і Джеррі. Крім іншого, йому належать всі озвучені стогони й крики, які видавав бідолаха Том.

У 1914-му народився Джо Шустер, канадський художник, який намалював Супермена.

1942 року — Хав`єр Солана, Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики, екс-Генеральний секретар НАТО.

2 грудня 1995 року, після одноголосного затвердження Північноатлантичною радою кандидатури Солани, він був призначений на посаду Генерального секретаря НАТО.

З початком операції НАТО в Югославії «союзницька сила» для Солани почався дуже важкий період — до розбіжностей між країнами альянсу додалися проблеми з Росією, але і в цій ситуації він зміг досягти хоч би формального консенсусу в рамках альянсу. Спостерігачі тоді відзначали гнучкість і дипломатичний талант Солани. Повноваження Генерального секретаря закінчилися 10 жовтня 1999 року. Після чого, починаючи з 18 жовтня, Солана вступив на посаду головного представника Європейського союзу із зовнішньої політики і безпеки. Ця посада вперше установлена ЄС в 1999 р., щоб ефективно координувати діяльність союзу в області міжнародних відносин.

У 1947 році народився — В`ячеслав Брюховецький, український літератор і критик, у 1994-2007 рр. - президент Національного університету "Києво-Могилянська академія”.

Був головним ініціатором відродження Києво-Могилянської академії як сучасного вищого навчального закладу. Брюховецький є членом правління благодійного фонду "Розвиток України" Рината Ахметова., членом Наглядової Ради ВМГО "Союз обдарованої молоді.

1973 рік — Халіл Мутлу , турецький штангіст. Крім нього лише трьом спортсменам вдалося підняти вагу, що втричі перевищує власну.

1988-го —Катерина Зубкова, українська плавчиня.

Срібна призерка ЧЄ-2004 у комбінованій естафеті 4х100 м.

Чемпіонка Європи 2004 року на короткій воді (100 м на спині), срібна призерка - 50 м на спині; також вигравала "срібло" і "бронзу" чемпіонату світу 2008 р. на короткій воді, відповідно, на 100 і 50 м на спині.