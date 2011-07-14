Вікторія Бекхем не буде більше народжувати

Подружжя Бекхемів вирішило зупинитися. Кілька днів тому Вікторія Бекхем народила в одній з клінік Лос-Анджелеса свою четверту дитину - першу дочку Харпер Севен. Більше дітей у дружній сім`ї Бекхемів не планується.

Це рішення Вікторія прийняла через те, що остання вагітність далася їй дуже важко. Худій Вікторії довелося набрати зайву вагу, вона довгий час сиділа на таблетках. А на останньому етапі страждала від болів в спині і в ногах.

І хоча зараз молода мама говорить про те, що шалено щаслива через народження довгоочікуваної дочки, вп`яте проходитиме через таке вона не хоче.

Нагадаємо, Вікторія замовила для доньки мініатюрні дитячі дизайнерські туфлі у Крістіана Лубутена.

Лубутен збереже свій фірмовий стиль навіть при виготовленні зменшеної версії взуття: на туфельках для доньки Бекхемів буде червона підошва.

ТСН