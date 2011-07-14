Київські депутати виділили понад 160 млн. грн. на культуру

Київські депутати згадали про необхідність фінансувати культурну сферу столиці і вирішили виділити понад 160 млн грн на утримання бібліотек, музеїв і театрів тощо.



Зокрема, депутати Київради внесли зміни до міського бюджету Києва, передбачивши 12,4 млн грн на утримання бібліотек, 45 млн грн на утримання музеїв, 104 млн грн на утримання театрів і 1,3 млн грн на кінофікацію.

«За» таке рішення проголосували 73 депутати зі 104, зареєстрованих у залі.

Раніше про такі заплановані зміни до бюджету Києва заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (УГГА) Руслан Крамаренко.

Він також повідомив, що «в місті до відкриття готується музей шістдесятництва, триває робота щодо створення музею "Іван Франко і Київ», а також готується до відкриття музей-квартира Віктора Костенка".

РБК-Україна