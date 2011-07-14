У «Парку Київська Русь» відбудеться святкування Дня води

16-17 липня у «Парку Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району Київської області відбудеться святкування Дня води, у рамках якого буде презентована програма «Життєдайне джерело».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, розважальна програма «Життєдайне джерело» буде наповнена цікавими забавами, конкурсами, інтерактивними іграми та веселощами для дітей і дорослих: «Келих бажань», «Обливання водою середньовічних персонажів», історичний майстер-клас «Як наші предки знаходили джерела води», запальна театралізована постановка від театру «Парку Київська Русь» - «Жива та мертва вода».

У ході ігрової програми буде презентовано нову постановку «Садко», де всі глядачі зможуть взяти участь у цікавих водних квестах, іграх та забавах, пов’язаних з водою.

«Перлиною святкової програми стане конкурс «Піщані скульптурні мініатюри. Учасники зможуть спробувати себе у ролі справжніх скульпторів. І хто знає, можливо, у нас в Парку народиться ще одне диво світу – маленький шедевр світового масштабу», - прокоментував режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

Гості також зможуть взяти участь у змаганні за звання кращого лучника, відвідати майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки – унікального старослов’янського оберегу, який ще з давніх-давен наші предки виготовляли для захисту власного дому та лікування від важких хвороб.