Українські кінотеатри за півроку заробили $32,6 млн

Касові збори українських кінотеатрів за підсумками I півріччя зросли на 15%. І хоча темп зростання ринку сповільнився через відсутність масштабних прем`єр, але вже в наступному році прокатники очікують чергового сплеску касових зборів. При цьому продаж квитків у країні зростає.

Так, десятка найбільш рейтингових фільмів за I півріччя принесла українським кінотеатрам $32,6 млн, повідомили у міжнародній аналітичній компанії Box Office Mojo. Це на 15,1% більше, ніж їхні доходи за аналогічний період минулого року, і на 24% вище у порівнянні з II півріччям 2010 року.

Нагадаємо, як писало ZN.UA, за прогнозами експертів, збори українського кінопрокату у 2011 році можуть зрости на 25%.

Найбільшу касу зібрала стрічка «Пірати Карибського моря: на дивних берегах» — понад $5 млн. На другому місці - «Службовий роман. Наш час" ($2,8 млн), далі йдуть "Трансформери-3» і «Тачки-2», які вийшли у прокат в кінці червня і вже за перші вихідні зібрали по $1,8 млн і $1,95 млн відповідно, пише «Коммерсантъ-Украина».

Темпи зростання ринку сповільнилися — рік тому вони склали 57%, що пояснюється великою кількістю гучних прем`єр. «На початку минулого року стався сплеск — вийшов фільм `Аватар`, який за зборами і тривалістю прокату побив усі існуючі рекорди", — пояснює гендиректор компанії "Кінопрокат-Україна» (постачальник обладнання для кінотеатрів) Геннадій Романько. «Аватар» в Україні зібрав більше $8 млн. При цьому продаж квитків у країні зростає — за даними дистриб`юторської компанії B&H Film Distribution, за I квартал поточного року їх кількість збільшилася на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Цього року ще буде всього одна рейтингова прем`єра - `Гаррі Поттер і Дари смерті: частина II`. Зате вже наступного року прокатники очікують чергового сплеску продажів — на квітень призначено прем`єру `Титаніка-2`», — стверджує пан Романько. «Джеймс Камерон обіцяв, що “Титанік” буде демонструватися тільки у 3D, за прогнозами, він повинен стати другим `Аватаром`», — говорить гендиректор«Кінопрокат-Україна».

Саме зі збільшенням популярності 3D-кіно прокатники пов`язують перспективи подальшого зростання ринку. «Зараз обладнання для демонстрації фільмів у 3D встановлено лише у третині кінозалів країни — близько 100 з 370», — відзначає гендиректор B&H Богдан Батрух.

Справа в тому, що вартість встановлення такого устаткування досить висока — обладнання одного залу обходиться на суму від $130 тис., підкреслює Г.Романько. «Перед кінотеатрами стоїть дилема: c одного боку, переобладнання залів обходиться дорого, з іншого — це дозволяє продавати квитки дорожче», — говорить виконавчий директор Асоціації кінопрокатників Тетяна Смирнова. Геннадій Романько розраховує, що до встановлення устаткування компанію підштовхне зйомка більшої кількості рейтингових фільмів у 3D. За його словами, так було напередодні прем`єри «Аватара».

Коммерсантъ-Украина