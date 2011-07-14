У Львові відбудеться перша "Літня Джазова Школа"

З 15 по 18 липня у Львові відбудеться перша в Україні "Літня Джазова Школа", учасники якої зможуть вчитися у запрошених зі США і Польщі майстрів джазу.

Серед запрошених на школу викладачів: учасник колективів Michel Pettruciani і Michel Camilo контрабасист Michael Bowie (США), барабанщик Чікаго Frank Parker (США), джазовий вокаліст 2010 р. у Польщі Janusz Szrom, видатний польський піаніст і композитор Bogdan Holownia (Польща) .

За словами організаторів, навчання в школі включатиме лекції з історії і теорії джазу та індивідуальними заняттями з викладачами. Також у рамках школи молоді українські музиканти зможуть вільно поспілкуватися і пограти на сейшенах і концертах з музикантами світового рівня в "JazzClub.Lviv".

Завершальний концерт викладачів відбудеться 17 липня у львівському клубі "Picasso".

Школу організовують "JazzClub.Lviv", художнє об`єднання "Дзига", Художня джазова школа "Cho-Jazz" (Польща), факультет культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка за підтримки США Посольства в Україні.

Організатори обіцяють, що "Літня Джазова Школа" стане початком майбутньої щорічної Школи Джазу в Львові.

Подробиці