Музей історії Києва переїде у башту Київської фортеці?

КМДА має намір запропонувати будівлю башти Київської фортеці для розміщення Музею історії Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

«КМДА розглядає в якості потенційного приміщення для Музею історії Києва IV башту Київської фортеці за адресою вул. Старонаводницька, 2. Про ці плани громада дізналась майже випадково, коли натиснула на провладну більшість під час обговорення питання реновації багатостраждального музею. Мені здається, що такі проекти повинні широко обговорюватись до їх прийняття, а не вирішуватись кулуарно», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що лише 32 депутати Київради підтримали проект рішення сесії Київради про будівництво нового приміщення для Музею історії Києва. Питання щодо передачі Київської фортеці до державної власності зняли з розгляду за ініціативи Партії регіонів. «І все, через чергову спробу знайти приміщення для Музею Історії Києва серед існуючого муніципального майна», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зауважив, що площа IV башти у 3 тис. кв. м, що значно менше, ніж потреби музею, якому необхідно до 10 тис кВ. м. Це, навіть, менше, порівнюючи з приміщенням Кловського палацу, в якому музей знаходився до 2003 року, який мав 4 тис кв. м.

«Хоч башта і не достатньо велике місце для музею, але це краще, ніж нічого і значно більше, ніж приміщення ломбарду (за адресою вул.Хрещатик, 10), яке розглядалося як приміщення для надання Музею донедавна», - повідомив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат висловив сподівання, що війна киян з владою за Музей історії Києва підходить до кінця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «УДАР Віталія Кличка», сьогодні Київрада не підтримала ініційований фракцією «УДАР Віталія Кличка» проект рішення про надання приміщення для Музею історії Києва.

Зазначається, що заступник голови фракції «УДАР» Наталія НОВАК внесла на розгляд депутатів проект рішення, яким пропонувалось до 1 вересня 2011 року віднайти необхідне приміщення для музею. До цього ж часу фракція «УДАР» наполягала на необхідності заборонити будь-яке переміщення колекцій та історичних фондів. Однак за таку ініціативу проголосували лише 32 депутати.

«Очевидно, що ні Партію регіонів, ні інші провладні фракції у Київраді абсолютно не цікавить те, що Музей історії Києва вже п’ять років не може нормально працювати – його виселили із Кловського палацу, а нове приміщення так і не надали. Сьогодні ж влада вирішила остаточно «добити» Музей – його викидають на вулицю із будинку Петра І на Подолі. Саме там зберігаються історичні фонди та унікальні колекції, які під час переїзду можуть бути пошкоджені та втрачені. Однак провладні сили у Київраді не звертають на це уваги, бо звикли дбати виключно про вигідні для їхньої кишені земельні голосування, а не про культуру на науку. Тому й називають розгляд музейного питання «проштовхуванням особистих інтересів», - заявила Н.НОВАК.

«Вони «вирішують» це питання уже не один рік. Як наслідок ми втрачаємо один з основних музеїв для столиці. Така поведінка влади вкотре свідчить, що попри зміну чиновників у будівлі КДМА, не змінились пріоритети у діяльності міської влади», - додала Н.НОВАК.

?