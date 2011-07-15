15 липня в історії

1869-го року в Парижі Іполіт Мега-Мурьє запатентував новий харчовий продукт для потреб моряків французького флоту - маргарин.

За калорійністю маргарин не поступається вершковому маслу, а за деякими показниками має переваги. Він містить багато жирних кислот, які вводять в нього додаванням рослинної олії; температура плавлення маргарину 27-34°С, що сприяє його засвоюванню організмом нестачу вітамінів покривають штучною вітамінізацією продукту. У маргарині міститься до 82 % жиру та до 17 % вологи. Засвоюванність організмом сягає 97,5 %.

У 1916-му в Сіетлі (США) засновано компанію Боїнг.

Під час Другої світової війни Boeing побудував величезне число бомбардувальників. Багато хто з працювали у той час робочих були жінки, чиї чоловіки пішли на війну. На початку березня 1944 виробництво було розширене, і кожен місяць проводилося більше 350 літаків. У 1950-х роках компанією Boeing були розроблені такі бомбардувальники як перший реактивний У-47 "Стратоджет" і В-52 "Стратофортресс", один з символів холодної війни. 15 липня 1954 здійснив перший політ дослідний літак Боїнг 367-80, згодом дав шлях великий серії комерційно успішних лайнерів "Боїнг" "семисотого"серії.

1920 рік - засновано Київський вищий інститут народної освіти (тепер Український державний педагогічний університет ім. М.Драгоманова).

1941-го року було вперше отримано придатний для лікувальних цілей пеніцилін, виділений Флемінгом ще 1929 року.

У 1965 –му році - В США видано закон, що зобов`язував виробників сигарет друкувати на сигаретних пачках попередження про небезку здоров`ю.

1988-й - У США відбулась прем`єра фільму "Міцний горішок" з Брюсом Уіллісом у головній ролі.

Цього ж дня у 1991-му - В Англії заборонено рекламу сигарет без надпису-фрази "Куріння убиває".

15 липня 1997 року біля входу до свого дому в Майямі застрелено відомого італійського кутюр`є 51-літнього Джанні Версаче.

В 1998 –му - В Єкатеринбурзі почалась триденна церемонія з перепоховання залишків останнього російського царя та його сім`ї, розстріляних більшовиками у 1918 році.

А ось в Україні цього року відбувся перший прямий ефір Нового каналу. Цей день вважається днем народження каналу.

Вперше вийшов в ефір 15 серпня 1998 року, однак днем народження каналу вважається 15 липня 1998 року — дата першого прямого ефіру. Спочатку здійснював своє мовлення лише в Києві, з 1999-го — ще в шести обласних центрах України, з 2000 року— працював вже в 17 великих містах. 20 грудня 2000 року розпочав супутникове мовлення. З 2002 року за рейтингами Новий канал посідав третє місце після "Інтера" та 1+1, у 2009 році вийшов на друге місце.

В цей день народились:

1606-й рік - Рембрандт, фламандський живописець.

Майстер написав близько 60 автопортретів. Спадок майстра близько 600 картин, 300 офортів, 2000 малюнків.

1892-го року народилася Мілена Рудницька, журналістка, письменниця, громадсько-політична діячка.

1907 рік - Степан Попель, український та американський шахіст.

Один із найсильніших українських гравців у міжвоєнний період. Один із провідних шахістів української діаспори у США. Саме його ім`я й документи після виїзду Попеля до США взяв Степан Бандера, аби переховуватися в Німеччині.

І в 1978- му році народився Юрій Нікітін, український спортсмен, олімпійський чемпіон 2004 року в стрибках на батуті.

ТСН