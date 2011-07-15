Британська художниця написала SMS-мемуари

Британська художниця Трейсі Моберлі опублікувала автобіографію, що складається з трьох тисяч SMS-повідомлень, отриманих нею з 1999 року.

У книзі, названій "Text-me-up!" можна знайти як прості повідомлення життєвого характеру, так і особливо дорогі художниці особисті електронні "записки" від друзів, знайомих і родичів.

За словами Моберлі, вона вирішила колекціонувати SMS 12 років тому незабаром після розставання з чоловіком. Вона зізналася, що в один з тих днів, коли вона важко переживала розлучення, на її мобільний прийшло тепле і зворушливе повідомлення від друга. "Це було в ті часи, коли люди писали SMS не так часто, як тепер", - зазначила вона.

Моберлі зберегла те повідомлення і з тих пір збирала всі надіслані їй SMS. Щоб зберігати їх, вона переписувала повідомлення від руки в блокноти, а потім перенесла їх у комп`ютер, після чого сформувала повноцінну книгу.

Мемуари Трейсі Моберли опублікувало видавництво Beautiful Books. Вартість книги складає 20 фунтів стерлінгів.

ТСН