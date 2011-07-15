В Чикаго з'явилася семиметрова Мерилін Монро

У Чикаго була встановлена скульптура Мерилін Монро висотою понад сім метрів. Вона зображає сцену з фільму Свербіж сьомого року (Сім років бажання).

Незважаючи на те, що спочатку біля будівлі чиказького суду з`явилася тільки нижня частина скульптури, за позою і білою сукнею, що розвивається, жителі впізнали кадр зі знаменитого фільму, на якому Монро стоїть на решітці вентиляційної системи нью-йоркського метро.

Незабаром на нижню частину поставили тулуб з головою, але поки публіці обличчя голлівудської актриси не показали. Голова гігантської Монро замотана в біло-червоно-синю матерію, яку знімуть завтра, 15 липня.

Голлівудська діва простоїть у Чикаго до весни 2012 року, повідомляє місцевий портал Chicago Now.

Автор статуї - американський художник Сьюард Джонсон. Він, зокрема, знаменитий тим, що відтворив у семиметровій скульптурі знамениту фотографію Альфреда Ейзенштедта Поцілунок 1945 року.

Нагадаємо, що недавно плаття, в якому Монро знімалася у Свербежі сьомого року, пішло з молотка за рекордну суму в $ 4,6 млн.



Lenta.ru

