Lady GaGa засудили за номер з інвалідним візком

Всьому є своя межа, навіть епатажу Lady GaGa - вважають члени асоціації інвалідів-колясочників Америки Life Rolls On Foundation. Вони висловили своє обурення останньою витівкою ексцентричної співачки на концерті в Сіднеї.

Співачка не знайшла кращого реквізиту для одного зі своїх концертних номерів, ніж інвалідний візок, в якому виїхала на сцену. Американські інваліди вважають, що спекулювання на інвалідності навіть з метою культурного шоку неприпустимо і запропонували співачці відвідати один з реабілітаційних центрів Life Rolls On Foundation, щоб на власні очі переконатися, що життя в інвалідному візку - не цукор.

"Вона вже не вперше використовує інвалідний візок в своїх шоу - каже голова і засновник асоціації Джессі Біллоер. - Тому я пропоную їй подивитися, як 5600000 американців використовують цей "аксесуар" кожен день. Вони, на жаль, змушені бути прикутими до нього все життя, і аж ніяк не думають про те, як зробити культурний шок для оточуючих".

Біллоер додав, що хоча він цінує здатність GaGa бути оригінальною, він вважає, що вона не повинна була влаштовувати клоунаду з інвалідним візком на сцені, оскільки це ображає почуття всіх інвалідів.

ТСН