«Гаррі Поттер і смертельні реліквії-2»: Гаррі вбив Волан-де-Морта і удвічі постарів

Днями в український прокат надійшов останній з семи фільмів про хлопця-чарівника Гаррі Поттера - «Гаррі Поттер і смертельні реліквії 2», знятий за однойменною книгою британської письменниці Джоан Роулінг. Цей фільм вийшов найбільш похмурим і напруженим з-поміж усіх – і не дивно, адже в ньому вирішується доля головного героя та його опонента, лихого чаклуна на ім’я Волан-де-Морт.

За сюжетом, Гаррі Поттер (Деніел Редкліф) має знищити усі горокракси – предмети, де заховані частинки розщепленої душі Волдемотра (Рейф Файнс), це єдиний спосіб вбити самого злого чаклуна. В цьому Гаррі традиційно допомагають його друзі – Рон Візлі (Руперт Грінт) та Герміона (Ема Вотсон). Усі троє постійно ризикують власним життям, потрапляють у, здавалося б, безвихідні ситуації. Проте сцена за сценою, перемога за перемогою - Гаррі все ближче і ближче наближається до доленосного моменту – зустрічі віч-на-віч з Волан-де-Мортом.

У першій книзі та фільмі ми познайомилися з Гаррі Поттером, коли йому було 11 років. Гаррі ставав все дорослішим – дорослішали й книги та фільми про нього. Останні частини вже важко назвати дитячими – вмирає багато героїв, атмосфера стає все більш похмурою, а фільм знімається виключно у темних барвах. Сьомий фільм особливо відзначився у цьому плані. Він серйозний і в плані сюжету, і в плані виборів, що стоять перед головними героями. Заради перемоги їм доводиться багато чим жертвувати, пережити чимало смертей близьких, які померли від руки Волан-де-Морта. Часом сюжет видається навіть перебільшено драматизованим та пафосним, що виражається у монологах та діалогах персонажів. Проте фільм не цілковито похмурий – сценаристи розбавили його жартами, комічними ситуаціями.

Все це щедро прикрашено новомодними якісними й красивими спецефектами, комп’ютерною графікою та більш традиційними засобами – хорошою грою акторів та гарним реквізитом. У 3D форматі фільм виглядає більш вражаюче й особливо захопливими стають батальні сцени, адже здається, що все відбувається прямісінько перед твоїм носом, а не на екрані кінотеатру.

Дещо неприємно комічною вийшла остання сцена. У ній, за сценарієм, Гаррі Поттер та його друзі постаріли на 19 років та проводжають на навчання у школу чарів Гогвордс вже своїх дітей. Гримерам так і не вдалося як слід зістарити майже удвічі 20-річних акторів і тому фінал більше нагадував якусь пародію. Тож фінал фільму сприймався зовсім не так, як останній розділ книги.

Це перший і, очевидно, останній фільм про Гаррі Поттера, який можна переглянути не тільки у звичайному кінотеатрі, але й у форматі 3D. Обійдеться перегляд трьохвимірного задоволення у 100 грн.

Нагадаємо, що «Гаррі Поттер і смертельні реліквії» вийшов у прокат в двох частинах, перший фільм з’явився на екранах у листопаді 2010 року.

Руслана Ільченко