У Львові буде пам’ятник Володимиру Івасюку

До кінця осені

У Львові до кінця осені встановлять пам’ятник композитору Володимиру Івасюку. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, пам’ятник буде встановлено на проспекті Шевченка. Гранична висота пам’ятника - 3,5 м. Ініціатором створення пам’ятника виступив лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК. 6 серпня 2010 року було затверджено проект пам’ятника, зазначається у повідомленні прес-служби міськради Львова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter