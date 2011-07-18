У Львові буде пам’ятник Володимиру Івасюку
11:04, 18 липня 2011Культура
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До кінця осені
У Львові до кінця осені встановлять пам’ятник композитору Володимиру Івасюку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, пам’ятник буде встановлено на проспекті Шевченка. Гранична висота пам’ятника - 3,5 м.
Ініціатором створення пам’ятника виступив лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК.
6 серпня 2010 року було затверджено проект пам’ятника, зазначається у повідомленні прес-служби міськради Львова.
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