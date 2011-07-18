У Харкові поставлять пам’ятник Висоцькому

У Харкові планують встановити пам’ятник актору і виконавцю авторських пісень Володимиру Висоцькому.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на міського голову Геннадія КЕРНЕСА.

«Ми хочемо поставити пам’ятник улюбленому народному музикантові. Він заслуговує того, щоб бути увічненим в Харкові», - сказав Г.КЕРНЕС.

За словами мера Харкова, пам’ятник В.Висоцькому встановлять біля харківського Палацу спорту. При цьому терміни зведення нового монумента не уточнюються.

***В.Висоцький (25 січня 1938 р. - 25 липня 1980 р.) - видатний радянський актор, співак і поет (бард), класик жанру авторської пісні, автор низки прозаїчних творів, заслужений артист РРФСР (1986, посмертно) і лауреат Державної премії СРСР (1987, посмертно). В.Висоцький написав близько 700 пісень і віршів, з великим успіхом гастролював в СРСР і за кордоном.

Як актор зіграв близько тридцяти ролей у фільмах (зокрема «Місце зустрічі змінити не можна», «Вертикаль»).