У Миколаєві пройшов конкурс-парад дитячих візочків

У Миколаєві, у дитячому містечку "Казка", пройшов парад дитячих візочків, організований благодійним фондом «Жіноча ініціатива» спільно з Миколаївським національним університетом ім. Сухомлинського.

Як повідомила УНІАН інформаційний менеджер фонду «Жіноча перспектива» Тетяна КОЛОМІЄЦЬ, акція пройшла у рамках інформаційної браслетної кампанії проти насильства між близькими людьми «Залишайся людиною».

Усім бажаючим взяти участь у параді пропонувалося оригінально оформити дитячий візочок і презентувати його журі конкурсу. Усі учасники отримали наручні рожеві браслети, які повинні нагадувати про те, що до близьких людей у будь-якій ситуації потрібно ставитися з повагою, не допускати жодного насильства.

Критерієм для визначення переможців конкурсу стало найоригінальніше барвисте оформлення візочка. Переможці отримають сертифікат на 500 грн. для придбання дитячих речей. Усі інші учасники конкурсу також отримають призи і подарунки.

Під час параду візочків старші діти брали участь у конкурсі малюнків під назвою «Залишайся людиною».

Як зауважила Т.КОЛОМІЄЦЬ, акція проходить за підтримки проекту «Права жінок і дітей в Україні – комунікаційний компонент», який розробляється у рамках програми Європейського Союзу із захисту прав дітей та жінок в Україні.