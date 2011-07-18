18 липня в історії

18 липня в США святкують Національний день хот-дога.

Традиційно члени ради любителів хот-дога і сосисок проводять змагання з мистецтва приготування хот-догів, проголошуючи 4 основних правила: Особам, старше 18 років, не дозволяється поливати хот-дог кетчупом; Хот-дог в здобної булочці не можна їсти з тарілки, а тільки руками; Приправу, що залишається на руках, не можна змивати, потрібно облизати пальці; Ні в якому разі не можна класти хот-дог на витончену порцеляновий посуд, це просто несумісно з поняттям "хот-дог - національна американська їжа". Статистика стверджує, що останнім часом споживання хот-догів зросла, і середній американець з`їдає приблизно 60 хот-догів у рік.У День незалежності США американці поглинають приблизно 150 мільйонів хот-догів. Якщо розтягнути цю хот-догів ланцюжок, то можна п`ять разів покрити відстань між Вашингтоном і Лос-Анджелесом.

В 1863 році до Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр, відомий як Валуєвський указ.

Наказувалося призупинити видання значної частини книг, написаних "малоросійською", тобто українською мовою. Згідно з указом заборонялась публікація релігійних, учбових і освітніх книг, однак дозволялась публікація художньої літератури.

Мотивом до видання циркуляру став страх царської влади, що публкації книг українською мовою стимулюють зростання сепаратистських, пропольських та антицарських настроїв.

1878 року шведський полярний дослідник Адольф Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.

У 1968-му Роберт Нойс і Гордон Мур у США заснували компанію "Intel".

Заснована піонерами напівпровідників Робертом Нойсом та Гордоном Муром, спочатку була відома тільки інженерам та технологам, завдяки вдалій рекламній кампаніі "Intel Inside", проведеній у 1990-х зробила її, та її процесори Pentium практично загальновживаними словами.

1974 рік — у польському місті Константинов зведено найвищу у світі споруду — щоглу Варшавського радіо заввишки 646,38 м (конструкція Яна Поляка вагою 550 тонн впала у серпні 1991 р. під час ремонтних робіт).

1995-й — спроба поховати тіло Патріарха Київського та всієї Руси-України (УПЦ КП) Володимира (Романюка) у київському Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духівництва УПЦ МП та силові дії загонів спеціального призначення МВС України.

Криваве побиття учасників похоронної процесії, застосування сльозогінного газу. Активісти УНА-УНСО, які були на передньому краю маніфестантів, викопали могилу й поховали Патріарха біля брами св. Софії.

18 липня народилися:

1811 року народився Вільям Теккерей, англійський письменник і поет, сатирик, майстер пародійного роману.

Крім свого найвідомішого твору - "Ярмарка марнославства", написав також романи "Ньюкоми", "Книга снобів", "Записки Жовтоплюша", "У благородній родин", "Кетрін", "Історія Семюеля Тітмарша і знаменитого діаманту Хоггарта" - пародії на літературні твори різних жанрів. Він іронізував не тільки над Англією свого часу, а й над собою.

У 1936-му народився Юрій Іллєнко, радянський кінооператор, сценарист та режисер ("Тіні забутих предків" (оператор), "Легенда про княгиню Ольгу", "Білий птах із чорною ознакою", "Молитва за гетьмана Мазепу", "Криниця для спраглих").

1942-го — Джачінто Факетті, італійський футболіст, захисник «Інтера», капітан національної збірної.

Чотири рази ставав чемпіоном країни, двічі вигравав Кубок чемпіонів. У складі збірної був чемпіоном Європи 1968 року і срібним призером чемпіонату світу 1970-го. Був також президентом клубу (із 2004 року до смерті в 2006-му).

У 1947 році народився Стів Форбс, американський бізнесмен, видавець журналу "Forbes". Був кандидатом у президенти США.

Forbes є одним з провідних ділових журналів у світі. Визнання журнал отримав завдяки своїм сміливим розслідуванням в світі бізнесу і об’єктивним оцінкам подій, а також різним спискам і рейтингам, що публікуються ним. Серед них найбільшу популярність здобув список мільярдерів світу. Кожен номер журналу містить більше 60 аналітичних статей про компанії, їх творців і керівників. Загальна аудиторія Forbes і його міжнародного англомовного видання складає близько 5 млн. чоловік по всьому світу. Крім того, на місцевих мовах журнал виходить в Польщі, Росії, Японії, Бразилії, Кореї та Китаї. Вперше спробу оцінити стан провідних бізнесменів Forbes зробив в 1918 році, опублікувавши список 30 багатющих американців. Лідером першого рейтингу став Джон Рокфеллер з величезним на ті часи станом в 1,2 млрд доларів.

ТСН