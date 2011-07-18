Під Києвом побудують Музей історії Києва та Десятинну церкву

Голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ висловився на підтримку створення Музею історії Києва та будівництва Десятинної церкви у «Парку Київська Русь» - Центрі культури та історії Давньої Русі, що розташований в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», питання про будівництво цих об’єктів розглянули члени Постійної комісії Київради з питань культури і туризму й ухвалили рішення про винесення проектних рішень на розгляд сесії столичної ради.

«Ми підтримуємо ці проекти. Нам потрібно відлагодити механізми створення Музею історії Києва, розробити проект і потім на основі спільного рішення винести його на розгляд сесії Київради. Що ж стосується будівництва Десятинної церкви – це дискусійне питання, однак воно заслуговує на вагому увагу, оскільки це культурний спадок України», - сказав голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму О.БРИГИНЕЦЬ.

«Ми пропонуємо побудувати Музей історії Києва. Ми розуміємо, наскільки це важливо на даному етапі. Адже безцінні експонати культурного та історичного спадку нашої держави, які сьогодні не мають власного приміщення, треба зберегти для нащадків. І, безумовно, ми не маємо права їх втратити. Тому пропонуємо усім і державним структурам зокрема, підтримати нашу ідею і спільно побудувати Музей історії Києва у будівлі Ротонди XIII століття за реконструкцією академіка НАН України П.П.ТОЛОЧКО у «Парку Київська Русь», який відбудовується у повному масштабі з усіма спорудами та атмосферою Давньої Русі», - зазначив президент БО «Слов’янський фонд», автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Крім того, члени комісії Київради з питань культури і туризму наголосили на важливій ролі «Парку Київська Русь» як зони гостинності під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.