Стартувала веломандрівка до Польщі

15 липня з Вічевого майдану Івано-Франківська в рамках Міжнародного проекту «Про історію і культуру України та Польщі мовою бездоріжжя» стартувала веломандрівка.

Як передає кореспондент УНІАН, українська і польська молодь подорожуватиме на велосипедах територією двох країн і подолає шлях 1100 км на велосипедах з Івано-Франківська до Нової Сулі (Польща). Благословив учасників велопробігу на щасливу дорогу священик римо-католицької церкви.

Головна мета проекту - нетрадиційний спосіб пізнання молоддю розмаїття культур та історії обраних регіонів. Одними із завдань цього міжнародного проекту є розробка велосипедного сполучення, а саме, велотраси між Івано-Франківськом та Новою Суллю.

Протягом велосипедної подорожі учасники проекту будуть оглядати краєвиди, знайомитись з культурою тих регіонів, через які будуть проїжджати: Івано-Франківськ, Галич, Самбір, Стрий (Україна) та Вохню, Краків, Ченстохов, проїдуть шляхом Орлиних Гнізд і завершать свій маршрут в Новій Сулі.

Проект триватиме до 27 липня 2011 року. Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, вітаючи учасників проекту, висловив сподівання, що саме такі проекти, як цей, за участю молоді обох країн зроблять можливим в альтернативний, простий, зрозумілий та близький спосіб пізнати історій й культуру України та Польщі. «Думаю, завдяки цьому та подібним проектам будуть знищені усі бар’єри у спілкуванні між нашими народами, а також знівельовані багато упереджених думок», - наголосив В.АНУШКЕВИЧУС.

«З цього проекту може розпочатись пересадка на велосипеди в перспективі і всіх державних службовців. І швидше, і здоровіше, і для екології міста краще», - пожартував мер.

Проект фінансує в розмірі 40 000 злотих Всепольський народовий центр культури і 17 тис. гривень – виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.