В Одесі на пляжі відкрили бібліотеку

В Одесі на пляжі Золотий берег відкрили безкоштовну бібліотеку.

Про це повідомляє громадська організація Вперед!

"Бібліотека на пляжі, що працює цілий день, дозволяє будь-якому відпочиваючому безкоштовно провести своє дозвілля з користю. Спочатку відпочиваючі поставилися до проекту з недовірою, але потім із задоволенням стали розбирати книги. Із 400 книг, наявних у нас у фонді, є і на іноземних мовах - їх із задоволенням беруть туристи, які приїжджають до нас з інших країн", - зазначив голова громадської організації Вперед! Григорій Тріпульський.

Організатори планують також відкрити бібліотеку на пляжі Лузанівка і "бібліотеку на колесах".

"Ми плануємо здійснити проект "бібліотеки на колесах"- обладнати маршрут міського електротранспорту під бібліотеку на колесах, щоб люди могли читати під час проїзду в транспорті. Здійснити проект ми плануємо восени - зараз жарко, і людям явно не до читання у громадському транспорті", - зазначив Тріпульський.

Мост-Одесса

