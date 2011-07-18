Помер відомий актор театру і кіно Володимир Ушаков

Володимир Ушаков, найстарший актор московського Театру сатири, помер 17 липня на 92-му році життя.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

В останні роки життя Ушаков важко хворів. Він помер доррогою з підмосковного санаторію в одну зі столичних лікарень, куди через різке погіршення стану його перевозила дружина, актриса Віра Васильєва.

Володимир Ушаков закінчив Театральне училище імені Щукіна в 1941 році. Під час Великої Вітчизняної війни він працював спочатку в Театрі драми і комедії, а потім у філії Малого театру. З 1947 по 1950 рік він грав на сцені Театру групи окупаційних військ в німецькому Потсдамі. У 1952 році Ушаков перейшов в трупу Театру сатири.

Крім виступів у театрі, Ушаков знявся в декількох фільмах. Найвідомішою його роботою була роль Максима в фільмі Весілля з приданим 1953 року, де він зіграв у парі зі своєю майбутньою дружиною. Також Ушаков був відомий за озвучування удава Каа в мультфільмі про Мауглі.

Останнім часом через тяжкий стан актор не виходив на сцену, проте продовжував стежити за прем`єрами театру.

У 2000 році Ушаков був удостоєний звання Заслуженого артиста Росії.

