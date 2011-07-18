У київській галереї Brucie Collections відкриється виставка

21 липня 2011 року у київській галереї Brucie Collections відкриється групова виставка робіт молодих українських фотографів Освоєння середовища.

Як повідомили Корреспондент.net у прес-службі галереї, з низки інноваційних матеріалів Brucie Collections спробувала відібрати роботи, які найбільше відповідають рівню міжнародного ринку художньої фотографії.

Групова виставка молодих українських авторів - це проект, який демонструє зв`язок між місцевими дослідами, що еволюціонують, і встановленими глобальними тенденціями.

У галереї відзначають, що частина авторів, представлених на виставці, викликає інтерес в міжнародному середовищі мистецтва. Деякі з учасників проекту вперше демонструють свої роботи в галерейному просторі. Діяльність більшості фотографів мало стикається з творчістю колег, часто їх робота може перебувати в абсолютно різних площинах стосовно одна одної.

Олександр Стрижельчик (Стриж), Олена Візерська (Кассандра) і Марина Шевченко (Платона) працюють над ефектністю фотографії, елегантністю візуального ряду.

Четверо молодих фотографів, чия діяльність фактично відображає ціле покоління і цілий тренд, активно і сміливо експериментують з сюжетами. Саша Курмаз (Гомер) і Максим Чатський звертаються до міської повсякденності. Роман Новен і Таня Щеглова, що формують дует Synchrodogs, демонструють, як звична обстановка може таїти в собі таку кількість і містики, і безтурботних веселощів, і чуттєвості.

Одержимість міським простором і водночас протистояння йому - творчий метод Юри Каневського, Вови Воротнєва, Дмитра Вульффіуса і Степана Ганджі. Трохи похмурий урбаністичний пейзаж або його елементи перетворюються в ґрунт для створення нового візуального матеріалу.

Максим Горбацький в ролі фотографа об`єднав репортаж і поезію. Вперше виставляються фотографії Юлії Вебер, яка демонструє нові ракурси спотвореної реальності. Дебютують Юрій Акімов, що переводить предметну зйомку в сферу наукової фантастики, автор глибоких пейзажів Михайло Клекта, а також Єгор Сахаров, роботи якого показують, як вимогливість до зображення і концепції в роботі графічного дизайнера знаходить відображення в баченні фотографа.

Подивитися виставку і придбати роботи можна буде до 1 вересня 2011 року.



Корреспондент.net

