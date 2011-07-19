Ставку Гітлера "Вервольф" взяли на бюджет

Вінницька обласна рада надала офіційний статус філії Вінницького обласного краєзнавчого музею ставці Адольфа Гітлера «Вервольф» поблизу Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення облрада ухвалила 15 липня.

У рішенні облради також затверджено штатну чисельність працівників філії Вінницького обласного краєзнавчого музею «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму» у кількості 10 штатних одиниць.

Фінансування утримання філії відбуватиметься за кошти обласного бюджету.

Коментуючи рішення облради, голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА повідомив, що на території комплексу до кінця року планується розмістити інформаційні щити на історичну тематику, військову техніку часів Великої Вітчизняної війни, а також музейний павільйон з легких будівельних конструкцій.

"Незалежно від нашого бажання, "Вервольф" завжди притягував до себе туристів з різних країн світу. Тому ми повинні окультурити цю територію і надати об`єкту ідеологічний зміст – показати, якого страшного ворога переміг наш народ, якою трагічною ціною це було досягнуто", - сказав М.ДЖИГА.

Довідка УНІАН. Ставка Гітлера "Вервольф" розміщувалася за 8 км на північ від Вінниці біля села Коло-Михайлівка. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники припускають, що і для наступних бойових дій у напрямку Ірану та Індії. Будівництво ставки велося з осені 1941 р., діяти вона почала з квітня 1942 р., у березні 1944 р., напередодні німецького відступу, ставку підірвали.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» у Східній Прусії. Мала електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонні бункери, зокрема головний бункер з товщиною стін 2,5 м, перекриття - 4,5 м.