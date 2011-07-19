19 липня в історії

У 1695 році у Великій Британії в популярному збірнику "Як поліпшити господарство і торгівлю" опубліковано перші шлюбні оголошення — від джентльмена 30 років і молодого чоловіка 25 років

1799 рік — у Єгипті неподалік містечка Розетта (нині Рашид, поруч з Александрією) знайдено Розеттський камінь, завдяки якому французький історик-лінгвіст Жан-Франсуа Шампольйон зміг розшифрувати давньоєгипетську мову.

1814 року англійський мореплавець Метью Флайндерз у своїй книжці вперше назвав Зелений континент— Австралією. Через 24 години після публікації книжки він помер.

Згодом губернатор Нового Південного Уельсу, Лаклана Маккуорі, використовував цю назву в офіційних посланнях до Англії. 12 грудня 1817-го він рекомендував міністерству у справах колоній Британської імперії назва "Австралія" як офіційне. У 1824 році Британське адміралтейство остаточно затвердив цю назву континенту.

У 1822 році французький учений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.

1900 року відкрилося Паризьке метро.

Його спорудженням керував Фулгенс Бенвеню, а станції зводили під орудою архітектора Гектора Гімара, який спроектував наземні входи у стилі "арт нуво”. Нині довжина паризького метро становить 199 км; у ньому 15 ліній і 368 станцій.

1908-й — у Лондонському соборі святого Павла єпископ, благословляючи Олімпіаду, уперше промовив фразу: "Головне — не перемога, а участь".

1936 року лідерка іспанських комуністів Долорес Ібаррурі у промові на радіо вперше проголосила гасло "Но пасаран!" ("Вони не пройдуть!").

У 1991 році найсильніший боксер світу 1986—1990 років Майк Тайсон після визнання Дезіре Вашингтон переможницею конкурсу "Міс чорна Америка" закрився з нею в готельному номері.

Через чотири дні 18-річна красуня звинуватила Тайсона у зґгвалтуванні.

У березні наступного року боксер був засуджений до десяти років позбавлення волі (з них чотири — умовно).

У 1994-му Леонід Кучма вступив на посаду президента України.

У 2005 році президент України Віктор Ющенко підписав указ про ліквідацію української Державтоінспекції МВС ("аби не ховалися в кущах”). ДАІ так і не було ліквідовано.

У цей день народилися:

1814 року — Семюел Кольт, американський конструктор і промисловець, засновник фірми стрілецької зброї. Винахідник револьвера свого імені.

У 1939-му народився Леонід Деркач, генерал армії України у відставці; працівник системи КДБ.

Близький соратник Леоніда Кучми ще з часів спільної роботи на "Південмаші”. У 1995—1998 роках — голова Державної митної служби України, у 1998—2001-му — голова Служби безпеки України.

У 1940 році народився Анзор Кавазашвілі, радянський і грузинський футболіст, воротар збірної СРСР.

Один із найкращих воротарів СРСР 60-х років; був дублером Яшина на чемпіонаті світу 1966 році коли збірна СРСР посіла четверте місце. Дворазовий чемпіон СРСР у складі московського "Торпед".

19 липня 1971 року народився Віталій Кличко, український боксер-професіонал.

Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO (1999 – 2000 роки), WBC (2004 – 2005 роки, з 2008 року дотепер), The Ring (2004 – 2005 роки). Срібний призер чемпіонату світу з боксу серед любителів за версією AIBA (1995 рік). Триразовий чемпіон України з боксу серед любителів. Чемпіон I Всесвітніх ігор військовослужбовців у важкій ваговій категорії (1995 рік). Старший брат професійного боксера, чемпіона світу за версіями IBF і WBO Володимира Кличка. Депутат Київської міської ради (з квітня 2006 року) від блоку "ПОРА – ПРП".

ТСН