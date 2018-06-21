На Одеському кінофестивалі показали українське “БЕЗ ПОР NO”

У рамках другого Одеського міжнародного кінофестивалю відбулась прем’єра стрічки українського режисера Олександра Шапіро “БЕЗ ПОР NO”.

Фільм розповідає про вчорашнього школяра, який знявши на мобільний сексуальні ігри своїх друзів, потрапляє у світ порнобізнесу. Та на хлопця починає полювати його власний батько – майор міліції, який вирішив знайти новоявленого порно-режисера, не знаючи, що живе з ним під одним дахом.

Головні ролі у стрічці виконали Олексій Горбунов, Мирослав Кувалдін, Ольга Сумська та Антон Комяхов. Продюсером стрічки виступив росіянин Олександр Шейн. Саундтреки до стрічки записав український гурт “Фактично Самі”.

За словами режисера Олександра Шапіро, стрічка чекала свого глядача цілих три роки:

- Ми завершили зйомки “БЕЗ ПОР NO” ще три роки тому, але чимало часу у нас забрав процес пост-продакшну, - розповідає він. – Історія базується на реальних подіях, що мали місце у Києві кілька років тому. Але я щиро не вірю в те, що “БЕЗ ПОР NO” спонукає на схожі геройства сучасну молодь. Щодо комерційного аспекту картини – про це говорити ще занадто рано, бо вона досі не виходила в прокат, але думаю, що у стрічки хороший потенціал.

Олексій Горбунов, що виконав у “БЕЗ ПОР NO” роль батька-майора, також впевнений, що в Україні стрічка матиме успіх:

- Фільм безумовно цікавий і концептуальний. Особисто мені він надзвичайно сподобався – ми його знімали так давно, що я вже встиг забути деякі деталі, - розповідає актор. – Але мені був надзвичайно близький образ мого героя. До того ж, було надзвичайно приємно працювати з Олександром Шапіро, який надто не насідав на нас, акторів, даючи можливість самореалізуватись – щось змінити, щось доповнити, щось прибрати.

“БЕЗ ПОР NO” бере участь у конкурсній програмі кінофесту. На даний момент, рейтинг стрічки складає 3, 62 бали з можливих п’яти балів. В широкий прокат фільм вийде через кілька місяців по завершенню Одеського міжнародного кінофестивалю.

Олександр Шапіро – український режисер, лідер артхаузного українського кіно, що неодноразово представляв Україну на престижних міжнародних кінофестах – Берлінале, Канни тощо. Серед його найвідоміших робіт – стрічки “Цикута”, “Хеппі піпл”, “Дніпро” та інші.

Катерина Зінов’єва

Одеса – Київ (Одеський міжнародний кінофестиваль)