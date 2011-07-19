Єдину в Україні пустелю задіють у 20-річчі Незалежності

На Херсонщині до 20-річчя Незалежності України вже вчетверте відбудеться піший перехід через єдину в Європі пустелю – «Олешківські піски».

Як повідомив кореспондента УНІАН організатор акції, голова наглядової ради Асоціації підприємців Херсонської області «Регіон» Борис СІЛЕНКОВ, перехід відбудеться 28 серпня поточного року.

Планується, що у переході візьмуть участь від 70 до 100 осіб з Криму, Миколаївської, Кіровоградської і Херсонської областей. В основному, більшість учасників переходу – представники молодіжних патріотичних політичних та громадських організацій.

Цьогорічний маршрут буде найскладнішим за всю історію піших переходів через Олешківськім піски: він проляже через центральну частину пустелі і становитиме понад 15 кілометрів. Вихід планується з передмістя Нової Каховки, фінішувати учасники переходу будуть в районі селища Раденськ (Цюрупинський район).

Нинішній перехід стане же четвертим з 2008 року. Організатор акції Б.СІЛЕНКОВ, який за часи свого губернаторства в області (2005-2010 рр.) започаткував проведення піших переходів через Олешківські піски для популяризації туризму на Херсонщині, планує й надалі підтримувати цю традицію.

Довідка УНІАН. Олешківські піски — піщаний масив (піщана арена), розташований в Україні за 30 км на схід від Херсону. Діаметр масиву - близько 15 км.

У лютому 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом створив на території Голопристанського, Цюрупинського районів та Новокаховської міської ради Херсонської області національний природний парк «Олешківські піски»..

Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом і єдиною пустелею в Європі.