Джей Ло заспіває на українському весіллі за мільйон доларів

19 липня, на весіллі в Україні виступить американська співачка Дженніфер Лопес.

Знаменита співачка за єдиний виступ отримає понад мільйон доларів. Шоу Дженніфер Лопес триватиме близько півгодини.

Джерело The Sun пише: "Це багатий хлопець, який хотів J. Lo і був готовий заплатити великі гроші".

Нагадаємо, в п`ятницю, 15 липня, співачка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Марком Ентоні після семи років подружнього життя.

У спільній заяві журналу People пара зазначила, що рішення розлучитися далося їм нелегко, проте всі розбіжності вони змогли залагодити "в товариському ключі".

"Для всіх, кого зачепив (шлюборозлучний процес) зараз важкий час і ми будемо вдячні за невтручання в наше приватне життя", - йдеться у заяві.

ТСН