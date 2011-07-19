Джей Ло заспіває на українському весіллі за мільйон доларів
Шоу триватиме близько півгодини
19 липня, на весіллі в Україні виступить американська співачка Дженніфер Лопес.
Знаменита співачка за єдиний виступ отримає понад мільйон доларів. Шоу Дженніфер Лопес триватиме близько півгодини.
Джерело The Sun пише: "Це багатий хлопець, який хотів J. Lo і був готовий заплатити великі гроші".
Нагадаємо, в п`ятницю, 15 липня, співачка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Марком Ентоні після семи років подружнього життя.
У спільній заяві журналу People пара зазначила, що рішення розлучитися далося їм нелегко, проте всі розбіжності вони змогли залагодити "в товариському ключі".
"Для всіх, кого зачепив (шлюборозлучний процес) зараз важкий час і ми будемо вдячні за невтручання в наше приватне життя", - йдеться у заяві.