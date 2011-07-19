Анастасія Стоцька народила хлопчика

В рядах зоряних матусь поповнення. Співачка Анастасія Стоцька 16 липня народила хлопчика в одному із московських пологових будинків. Вага новонародженого - 3 кг 400 грамів, а зріст - 52 сантиметри.

Довгоочікуваний малюк з`явився точно в термін, поставлений лікарями. Ще цікава деталь: незважаючи на вмовляння чоловіка-бізнесмена, 28-річна Анастасія навідріз відмовилася їхати народжувати за кордон і віддала перевагу довіритися російським фахівцям.

Нагадаємо, що з батьком малюка Сергієм співачка познайомилася на його місці роботи. Близько року тому Стоцька разом зі своєю матір`ю обідала в італійському ресторані, яким володіє її нинішній обранець. Там і відбулася їхня перша зустріч. А вже через півроку молодий чоловік подарував своїй коханій каблучку з діамантом разом з пропозицією руки і серця.

Зазначимо, що артистка буквально до останнього дня працювала в театрі. У Анастасії до зустрічі з нинішнім чоловіком вже був невдалий досвід шлюбу. Сім років вона прожила з актором Олексієм Секіріним в цивільному шлюбі. Але відносини почали псуватися після того, як кар`єра співачки стала рости, завдяки Філіппу Кіркорову. Потім у Насті траплялися лише незначні романи. Недовгі відносини з партнером по шоу "Танці з зірками" Олексієм Ледньовим не привели до ніякому результату.

ТСН