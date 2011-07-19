Джазова середа: квінтет Володимира Вошколупа

Фестиваль-ресторація «Диван»

20 липня о 20.00 в фестиваль-ресторації «Диван» (Київ, пл. Бесарабська, 2) виступить квінтет київського гітариста Володимира Вошколупа з авторською програмою «Green»у рамках проекту «Джазова середа». На сцені гратимуть: Володимир Вошколуп – гітара, Ярослав Мелконян – труба, Олександр Чаркін – тромбон, Андрій Остапенко – бас, Тарас Козак – ударні. Вхід вільний.

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