В Одесі показали відреставровану версію фільму Метрополіс

У вихідні на Потьомкінських сходах в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) пройшов показ відреставрованої повної версії фільму Метрополіс Фріца Ланга.

Показ оригінальної, недавно знайденої і відновленої повної версії фільму Фріца Ланга 1927 року проходив у супроводі Симфонічного оркестру Одеського національного академічного театру опери та балету.

Бажаючих подивитися фільм зібралося близько десяти тисяч чоловік, повідомляє ІА МОСТ-Одесса.

У рамках ОМКФ також проходять майстер-класи відомих режисерів і акторів.

Так, у суботу в кінотеатрі Родина відбувся майстер-клас голлівудського актора Джона Малковича.

У неділю в кінозалі U-Cinema на Одеській кіностудії пройшов майстер-клас Олександра Мітти Структура сценарію: Драматична ситуація, конфлікт, драматична перипетія.

19 липня о 16:00 в кінозалі U-Cinema відбудеться майстер-клас Отара Іоселіані (Грузія, Франція) Авторське кіно: допустимі і неприпустимі технічні прийоми, а о 17:30 в кінозалі U-Cinema - майстер-клас Брігітти Менті (Німеччина) Техніки пітчингу.

20 липня о 16:00 в кінозалі U-Cinema - майстер-клас Єжи Штура (Польща); о 17:30 в кінозалі U-Cinema - майстер-клас Марії де Медейруш (Португалія).

21 липня о 15:00 в кінозалі U-Cinema - майстер-клас Сергія Соловйова (Росія); о 17:30 в кінозалі U-Cinema - майстер-клас Валерія Тодоровського (Росія) Режисер-Продюсер: від задуму до втілення.

22 липня о 16:00 в кінозалі U-Cinema - майстер-клас Філа Паркера (Великобританія, Австралія) Креативна матриця: ключові елементи сценарію; о 17:30 в кінозалі U-Cinema - майстер-клас Катріель Шторі (Ізраїль) Від студентського фільму до художнього фільму.

Крім того, в рамках другого Одеського міжнародного кінофестивалю стартувала програма Французька панорама. Відкрилася програма прем`єрою фільму Крутий поворот режисера Жана-Люка Перреара, який вийде в широкий прокат у Франції тільки через два тижні.

У рамках Французької панорами в Одесі будуть показані фільми Маленькі секрети (режисер Гійом Кане), Вихідні (режисер Гійом Ніклу), Анонімні романтики (режисер Жан-П`єр Амері); Імена любові (режисер Мішель Леклерк).

Нагадаємо, що другий Одеський міжнародний кінофестиваль проходить 15-23 липня 2011 року. До програми увійшли майже 100 кінофільмів із 40 країн. В основному конкурсі беруть участь 14 картин.

Журі фестивалю очолить польський актор Єжи Штур.

У 2010 році Гран-прі ОМКФ удостоїлася комедія Дітям до 16... російського режисера Андрія Кавуна. Цей же фільм отримав приз глядацьких симпатій.

МОСТ-Одесса