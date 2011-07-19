Джазовий концерт Аніко Долідзе «Тема з варіаціями. Live»

Культурно-освітній центр «Майстер-клас»

20 липня о 20.00 в Культурно-освітньому центрі «Майстер-клас» (Лаврська, 16) виступить Аніко Долідзе з програмою Ethnic Travel Project на джазовому проекті Олексія Когана "Тема з варіаціями. Live". Співачка виконуватиме чуттєвий джаз с грузинським колоритом у рамках фестивалю у супроводі Наталі Лебедєвої – клавішні, Віктора Павелка – саксофон, Тараса Коломацького – гітара, Олександра Ємця – бас, Павло Галицького – барабани. Вартість квитка: 40 грн.

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