Золотухіна призначили керівником Театру на Таганці

Влада Москви в понеділок, 18 липня, підписала наказ про призначення Валерія Золотухіна директором Театру на Таганці.

Золотухін виконуватиме обов`язки директора з додатковими функціями художнього керівника по 15 жовтня цього року.

"Він призначений на посаду директора по 15 жовтня 2011 року включно. Одночасно цим наказом на нього покладені додаткові обов`язки щодо здійснення повноважень з художнього керівництва Театром на Таганці. Дата 15 жовтня була узгоджена із Золотухіним", - сказала заступник керівника столичного департаменту культури Галина Лупачова.

Золотухін почне роботу 22 липня, після повернення із творчого відрядження. Передбачається, що він буде тимчасовим керівником, а до початку нового театрального сезону акторові знайдуть заміну.

Нагадаємо, що засновник і глава Театру на Таганці Юрій Любимов пішов із посади художнього керівника й директора Театру на Таганці на початку липня, в результаті конфлікту з трупою. Він був звільнений за власним бажанням із суботи, 16 червня.

Відповідно до нового статуту, посади директора і художнього керівника в театрі будуть розділені.

Той факт, що Любимов поєднував ці посади, став непрямою причиною скандалу, котрий закінчився його відходом: скандал виник через гроші, якими розпоряджається директор театру. Спочатку актори були не проти того, щоб режисер залишився художнім керівником, але просили призначити директором іншу людину. Любимов на такий компроміс не пішов, після чого трупа опублікувала відкритий лист, у якому відмовилася працювати з режисером, яку б посаду він не займав.

Конфлікт у Театрі на Таганці стався 25 червня на гастролях у Чехії й вилився у найгучніший скандал в російському театрі за останні роки. Актори зажадали від Любимова виплатити їм гонорари за гастрольні спектаклі, відмовившись виходити на сцену. Режисер погодився, проте згодом звинуватив артистів у жадібності й небажанні працювати, а також оголосив про свій відхід із театру.

Сторони конфлікту регулярно виступали із взаємними звинуваченнями й докорами протягом останніх двох тижнів. Артисти трупи, зокрема, побоюючись, що Любимов буде намагатися повернути собі театр, поставили документацію під цілодобову охорону. Режисер же заявив, що планує поставити спектакль за Бісами Достоєвського і присвятити його акторам Таганки.

На профспілкових зборах в театрі 11 липня колектив передав листа представнику московського департаменту культури Андрію Порватову з проханням призначити Золотухіна т. в.о. художнього керівника. Артисти впевнені, що Золотухін впорається з усіма обов`язками завдяки своїй тривалій роботі в театрі та профспілковій діяльності. Керівник необхіден театру, щоб підготуватися до нового сезону і провести гастролі в Греції.

Корреспондент

