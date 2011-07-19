У київській галереї Bottega пройде виставка "На краю землі"

З 26 липня по 13 серпня в київській галереї Bottega проходитиме персональна виставка київського художника Іванa Михайловa На краю землі.

До експозиції увійшли картини, створені за останніх два роки. Їх головна тема - пейзаж як деякий метафізичний простір, що відбиває і одвічний світ природи і світ, створений художником.

"Знайомі кримські пейзажі - причали, набережні, побачені з іншої, незвичної точки зору, за задумом художника позначають якийсь край землі, вихід в інший простір - моря, тиші, вічності. Його ландшафти пустельні і просторі. Реальний мотив набуває в них метафоричності і образної багатозначності", - повідомили Корреспондент.net у прес-службі галереї.

Там зазначають, що у стилістиці картин актуалізуються традиції гіперреалізму і метафізичного живопису.

На краю землі продовжує і розвиває мотиви попередніх робіт художника, концептуалізуючи їх образний зміст, тему самотності, медитативного сприйняття, самозаглибленості.

Офіційне відкриття відбудеться 26 червня о 19.00 в галереї Bottega.

Нагадаємо також про те, що 21 липня 2011 року у київській галереї Brucie Collections відкриється групова виставка робіт молодих українських фотографів Освоєння середовища.

Корреспондент.net